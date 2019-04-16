2019-04-16T15:33:35+03:00
Общество

Экс-начальника отдела департамента строительства Брянской области осудили за мошенничество с "чернобыльским" жильем

Бывший чиновник получил шесть лет колонии
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента строительства и архитектуры Брянской области. Чиновника признали виновным в мошенничестве с "чернобыльским" жильем.

Выяснилось, что с июля 2016-го по март 2017-го начальник отдела по преодолению последствий радиационных аварий вместе с подчиненными подделывал документы, по которым люди якобы получали компенсации. Деньги же забирали себе. Всего преступная группа похитила из бюджета больше 14 миллионов рублей.

Судили в этот день и жителя Брянска, который помогал чиновникам в их афере.

Глава преступной группы получил шесть лет колонии и штраф в один миллион рублей, его сообщник - 3,5 года колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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