2019-04-16T15:11:05+03:00
Звезды

В Брянске 20 апреля пройдет «Библионочь-2019»

Главной площадкой станет областная библиотека
Мария Дедкова
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Брянцев будут ждать с восьми вечера до полуночи.Брянцев будут ждать с восьми вечера до полуночи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году Брянск в восьмой раз присоединится к всероссийской акции «Библионочь». Она пройдет 20 апреля. В этом году главной темой акции станет театр.

Брянцев будут ждать с восьми вечера до полуночи. Для маленьких посетителей в рамках акции пройдут «Библиосумерки». Родители смогут привести своих детей в библиотеки города с 18.00 до 21.00.

Главной же площадкой акции станет областная библиотека. Здесь пройдут: беспроигрышная лотерея, розыгрыши, квест-путешествие по театрам мира, встреча с книгоблогером, турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», модный показ, мастер-классы по изготовлению сувениров, открыток и глиняных игрушек (6+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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