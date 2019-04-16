В Выгоничах отремонтируют районную бибилиотеку

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-16T14:28:44+03:00

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В Выгоничах отремонтируют районную библиотеку. Учреждение стало победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».

На конкурс подали 385 заявок от 58 регионов. Победителями стали 110 библиотек. Выгоничская районная библиотека получила 10 миллионов рублей. Здесь отремонтируют здание, обновят библиотечные фонды, организуют образовательное и музейно-просветительское пространство, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU