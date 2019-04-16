В Новозыбкове 7-летний мальчик случайно поджег на себе футболку
Ребенка госпитализировали
Школьника госпитализировали в детское хирургическое отделение.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Новозыбкове семилетний мальчик едва не сгорел заживо. Ребенок играл с зажигалкой, которую он зажег и поднес близко к телу. Ткань футболки быстро вспыхнула. К счастью, ее успели вовремя потушить.
Так, мальчик поступил в больницу с ожогами груди и живота первой и второй степеней, сообщает местное издание Новозыбков.Su.
Школьника госпитализировали в детское хирургическое отделение. А о случившемся сообщили в полицию, которая после проверки и установила причину ЧП.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU