2019-04-16T14:01:59+03:00
Происшествия

В Новозыбкове 7-летний мальчик случайно поджег на себе футболку

Ребенка госпитализировали
Мария Дедкова
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Школьника госпитализировали в детское хирургическое отделение.Школьника госпитализировали в детское хирургическое отделение.Фото: Алексей ФОКИН
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В Новозыбкове семилетний мальчик едва не сгорел заживо. Ребенок играл с зажигалкой, которую он зажег и поднес близко к телу. Ткань футболки быстро вспыхнула. К счастью, ее успели вовремя потушить.

Так, мальчик поступил в больницу с ожогами груди и живота первой и второй степеней, сообщает местное издание Новозыбков.Su.

Школьника госпитализировали в детское хирургическое отделение. А о случившемся сообщили в полицию, которая после проверки и установила причину ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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