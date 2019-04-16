2019-04-16T13:41:02+03:00
Спорт

Брянская спортсменка стала победительницей международного турнира по вольной борьбе

Татьяна Смоляк оказалась сильнее всех своих соперниц
Мария Дедкова
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В финале она в непростом поединке добилась победы над спортсменкой из Испании. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных командВ финале она в непростом поединке добилась победы над спортсменкой из Испании. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Брянска спортсменка Татьяна Смоляк заняла первое место на международном турнире по вольной борьбе среди женщин.

Соревнования проходили в испанском городке Лос-Альказар. В составе сборной России выступала Татьяна Смоляк, сообщает брянский центр спортивной подготовки.

Девушка боролась в весовой категории до 68 килограммов. Спортсменка одержала уверенные победы во всех схватках. В финале она в непростом поединке добилась победы над спортсменкой из Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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