Брянская спортсменка стала победительницей международного турнира по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-16T13:41:02+03:00

В финале она в непростом поединке добилась победы над спортсменкой из Испании. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд

Татьяна Смоляк оказалась сильнее всех своих соперниц

Изменить размер текста: A A

Брянска спортсменка Татьяна Смоляк заняла первое место на международном турнире по вольной борьбе среди женщин.

Соревнования проходили в испанском городке Лос-Альказар. В составе сборной России выступала Татьяна Смоляк, сообщает брянский центр спортивной подготовки.

Девушка боролась в весовой категории до 68 килограммов. Спортсменка одержала уверенные победы во всех схватках. В финале она в непростом поединке добилась победы над спортсменкой из Испании.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU