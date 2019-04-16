СКР: В Бежице брянец до смерти избил знакомого

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-16T13:17:48+03:00

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На 36-летнего жителя Брянска завели уголовное дело. Горожанина подозревают в том, что он до смерти избил знакомого.

Трагедия случилась вечером 12 апреля в одном из общежитий на переулке Металлистов. Хозяин дома выпивал с 58-летним приятелем. Мужчины поссорились. Тогда хозяина избил гостя. Тот от полученных травм скончался.

Суда обвиняемый будет ждать под стражей, сообщает СУ СКР по Брянской области. То, что в момент преступления брянец был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU