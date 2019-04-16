В Бежице брянцы заметили опасный люк
В Бежицком районе брянцы обнаружили опасный люк. Его фотографии они выложили в соцсетях. На колодце на пересечении улиц Металлистов и Медведева нет крышки и он доверху заполнен водой.
- Рядом с пешеходной дорожкой, по которой гуляют дети, - пишет автор снимка. - Глубина не меньше метра. Страшно представить, что может произойти. Вода в нем стоит постоянно. Дней десять назад был в таком же состоянии. Потом прикрыли досками. Теперь опять открыт.
В комментариях местные жители заявили, что обращались с этим вопросом в районную администрацию. Но никаких действий после этого не последовало.
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ИСТОЧНИК KP.RU