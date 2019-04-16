В Брянске накажут водителя мусоровоза, сбросившего отходы на обочину дороги

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-16T12:41:31+03:00

От директора «Дорожного управления» потребовали устранить нарушения. Скриншот с видео БрянскToday

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В Брянске накажут водителя мусоровоза который сбросил отходы на обочину дороги неподалеку от переулка Банного.

Проверку провела прокуратура после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлели нарушение.

- Выяснилось, что водитель автомобиля ГАЗ-53 «Дорожного управления» Брянска сбросил отходы на территорию, предназначенную не для этих целей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За допущенные нарушения был составлен административный протокол.

От директора «Дорожного управления» потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU