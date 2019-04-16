Новым заместителем мэра Брянска стала Наталья Моисеева
На этом посту она сменила Людмилу Гончарову
Наталья Моисеева сменила ушедшую Людмилу Гончарову, курировавшую социальные вопросы. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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Новым заместителем мэра Брянска стала Наталья Моисеева. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. Она вступила в должность 15 апреля.
Наталья Моисеева сменила ушедшую Людмилу Гончарову, курировавшую социальные вопросы.
Наталья Ивановна - депутат брянского горсовета. До этого она работала начальником отдела образования Бежицкого района.
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ИСТОЧНИК KP.RU