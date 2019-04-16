СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-16T12:20:04+03:00

На этом посту она сменила Людмилу Гончарову

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Новым заместителем мэра Брянска стала Наталья Моисеева. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. Она вступила в должность 15 апреля.

Наталья Моисеева сменила ушедшую Людмилу Гончарову, курировавшую социальные вопросы.

Наталья Ивановна - депутат брянского горсовета. До этого она работала начальником отдела образования Бежицкого района.

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ИСТОЧНИК KP.RU