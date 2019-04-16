Брянец стал лучшим среди учителей воспитательных колоний
Брянский педагог оказался лучшим на конкурсе «Лучший учитель школ воспитательных колоний УИС». Состязания, в которых победил Игорь Сафронов, проходили в Перми.
Пять дней учителя демонстрировали свои умения передавать знания ребятам. Жюри отметило урок брянца «Обычаи и традиции русского народа».
- Игорь Витальевич постоянно внедряет в свою работу новые современные методики, которые позволяют несовершеннолетним осужденным не только получать новые знания, но и переосмыслить свою прежнюю жизнь, - говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Победителю вручили диплом и ценный приз.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU