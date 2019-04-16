Брянец стал лучшим среди учителей воспитательных колоний

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-16T11:40:39+03:00

Игорь Сафронов (на фото справа) достойно представил Брянскую область на всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области

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Брянский педагог оказался лучшим на конкурсе «Лучший учитель школ воспитательных колоний УИС». Состязания, в которых победил Игорь Сафронов, проходили в Перми.

Пять дней учителя демонстрировали свои умения передавать знания ребятам. Жюри отметило урок брянца «Обычаи и традиции русского народа».

- Игорь Витальевич постоянно внедряет в свою работу новые современные методики, которые позволяют несовершеннолетним осужденным не только получать новые знания, но и переосмыслить свою прежнюю жизнь, - говорят в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Победителю вручили диплом и ценный приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU