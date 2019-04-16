Большинство брянских школьников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-16T11:16:16+03:00

Напомним, всего в этом году ЕГЭ на Брянщине сдадут 5863 мальчишки и девчонки. Фото: Андрей КАРА

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Больше половины выпускников в Брянской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона, которое прошло 15 апреля.

Чиновники рассказали, что обществознание в этом году напишут 3234 школьника. На втором месте по популярности предметов оказалась физика. Ее сдадут 1695 человек.

На третьем месте оказалась биология. Экзамен по ней решил сдавать 1541 брянец. Также по прежнему востребованы история и химия. Их выбрали соответственно 1286 и 1101 человек.

Напомним, всего в этом году ЕГЭ на Брянщине сдадут 5863 мальчишки и девчонки.

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ИСТОЧНИК KP.RU