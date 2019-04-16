28 апреля медцентр «Здоровье» приглашает на прием к ведущему флебологу «Первого флебологического центра», г.Москва.

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-16T11:17:03+03:00

Прием проведет хирург-флеболог, специалист по ультразвуковой диагностике и эндоваскулярной хирургии вен, флеболог «Первого флебологического центра» г. Москвы Константин Александрович Капериз.

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Высокопрофессиональный специалист использует в работе самые современные мировые методики лечения вен, включая эстетическую флебологию. Выступал в качестве эксперта в известной медицинской программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Константин Александрович Капериз обладает большим опытом проведения малотравматичных эндоваскулярных вмешательств на венах нижних конечностей, осуществляющихся под контролем ультразвука (УЗИ). Подобные процедуры одновременно решают и косметическую проблему, возвращая ногам былую привлекательность, и, самое главное, они уменьшают риск тромбообразования и появления трофических язв. Эндоваскулярные (внутрисосудистые) методы лечения являются «золотым стандартом» лечения варикозной болезни в странах Европы, не требуют госпитализации, не сопряжены с потерей работоспособности. Вы вернетесь на работу или учебу уже на следующий день, так как болевые ощущения сведены к минимуму. На данный момент в медцентре «Здоровье» можно получить медицинскую помощь по следующим заболеваниям вен:

Чтобы записаться на консультацию и сделать первый шаг на пути к выздоровлению, позвоните прямо сейчас!

Не упустите возможность попасть на прием к высококвалифицированному специалисту: тел.32-22-20; 32-22-21

Прием будет проводиться 28 апреля с 11-30.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия №3201-001615 от 12.12.2018г.реклама

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