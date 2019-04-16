Подробности ДТП на проспекте Московском в Брянске: пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами
По предварительным данным, 34-летний мужчина переходил дорогу на красный свет
В ДТП пешеход получил перелом черепа, кровоизлияние, ушиб мозга. Фото: vk.com, Ольга Золотая
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло на проспекте Московском в понедельник, 15 апреля.
По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем "Лады- Самары" со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Западной. В это время дорогу на красный сигнал светофора стал переходит 34-летний мужчина, который и оказался под колесами легковушки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пешеход получил перелом черепа, кровоизлияние, ушиб мозга. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU