В Брянской области стало больше групповых преступлений

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-16T10:28:55+03:00

Чаще всего группы преступников совершают кражи, продают наркотики, получают взятки и проворачивают аферы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лидерами по их количеству оказались сразу шесть районов

Изменить размер текста: A A

С начала года в Брянской области отметили рост количества преступлений, совершенных группой лиц.

Число подобных случаев увеличилось на 29,8% и составило 235. Для сравнения в прошлом году -181.

Больше всего групповых преступлений происходит в Брянске, Жуковском и Унечском районах.

Чаще всего группы преступников совершают кражи, продают наркотики, получают взятки и проворачивают аферы, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

С января по март этого года в Брянской области насчитали 240 преступников, имеющих соучастников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU