В Брянской области стало больше групповых преступлений
С начала года в Брянской области отметили рост количества преступлений, совершенных группой лиц.
Число подобных случаев увеличилось на 29,8% и составило 235. Для сравнения в прошлом году -181.
Больше всего групповых преступлений происходит в Брянске, Жуковском и Унечском районах.
Чаще всего группы преступников совершают кражи, продают наркотики, получают взятки и проворачивают аферы, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
С января по март этого года в Брянской области насчитали 240 преступников, имеющих соучастников.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU