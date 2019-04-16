В Стародубе двум детям вернули "чернобыльские" выплаты, положенные по закону

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-16T10:33:29+03:00

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В Стародубе двух детей лишили законных выплат. К такому выводу пришла прокуратура, которая проводила проверку после обращения местных жителей.

Подростки жили в приемной семье в Стародубе и получали "чернобыльские" выплата. Но деньги ребятам чиновники почему-то платить перестали.

- Как выяснилось во время проверки, в пособии подросткам отказали из-за того, что в их паспортах не было данных о прописке, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако, по закону, местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их опекунов. А они живут в Стародубе, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Суд, куда прокурор обратился с исками о возобновлении выплат, требования удовлетворил.

Пособие стали выплачивать вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU