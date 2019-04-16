В Брянской области гранты получат 41 НКО

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-16T09:08:22+03:00

Размер субсидий варьируется от 150 до 500 тысяч рублей

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В Брянской области гранты получили 41 некоммерческая организация. Такие итоги подвели 15 апреля в департаменте семьи, социальной и демографической политики.

В конкурсе участвовали 60 организаций. Каждый проект оценивали с точки зрения значимости и актуальности, экономической и социальной эффективности, профессиональной компетенции, поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.

В результате победителями стала 41 организация. Размер субсидии, которые им выделили, составил от 150 до 500 тысяч рублей. Всего на вручение грантов из бюджета области выделили 15 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU