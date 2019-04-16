В Брянске на проспекте Московском под колеса легковушки попал пешеход
ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 15 апреля
Фото: vk.com, Ольга Золотая
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В Фокинском районе Брянска около 22.00 в понедельник, 15 апреля, произошло ДТП. На проспекте Московском легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом очевидцы происшествия рассказали в соцсетях.
На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции,скорая помощь. Как пишут в комментариях, пешеход остался жив. По факту ДТП полиция проведет проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU