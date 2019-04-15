В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в летние лагеря

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-15T18:55:38+03:00

На оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей

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В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в детские летние лагеря. Отдохнуть смогут школьники от 7 до 17 лет. Подать документы должны родители или законные представители. Принимать их будут в многофункциональных центрах не позже, чем за 15 календарных дней до начала смены. МФЦ работают во всех районах Брянска, сообщают в пресс-службе городской администрации. Подавать документы нужно в том районе, где учится ребенок.

Кстати, на оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей. Планируется, что в санаториях, загородных и школьных лагерях отдохнут 63 тысячи детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU