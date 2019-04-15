2019-04-15T18:55:38+03:00
Общество

В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в летние лагеря

На оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Отдохнуть смогут школьники от 7 до 17 лет.Отдохнуть смогут школьники от 7 до 17 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в детские летние лагеря. Отдохнуть смогут школьники от 7 до 17 лет. Подать документы должны родители или законные представители. Принимать их будут в многофункциональных центрах не позже, чем за 15 календарных дней до начала смены. МФЦ работают во всех районах Брянска, сообщают в пресс-службе городской администрации. Подавать документы нужно в том районе, где учится ребенок.

Кстати, на оздоровительную кампанию в этом году потратят 268,8 миллиона рублей. Планируется, что в санаториях, загородных и школьных лагерях отдохнут 63 тысячи детей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске задержали десять проституток и двух сутенеров
Брянцев пригласили на бесплатные орнитологические экскурсии в заповедник
В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз
Еще одну экс-сотрудницу департамента строительства Брянской области осудили за мошенничество
В Супоневе в буфете на улице Ленина произошло убийство
Брянский спортсмен Егор Климонов стал «серебряным» призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Брянске возле детсадов «Солнышко» и «Родничок» пройдут сплошные проверки водителей
Крупным брянским гостиницам присвоят «звезды»
В Брянске на ремонт канализационных коллекторов потратят 236 миллионов рублей
Нам сверху видно все, ты так и знай!
В брянском городе Фокино прошел митинг против сжигания мусора в печах цементного завода
В Брянске износ троллейбусов составил 98 процентов
Хотим жить как в Европе, а получатся, как в … Брянске
В России началось серийное производство ракетного комплекса на базе брянских шасси
В Брянской области выросла цена на минимальный набор продуктов
На трассе в Клетнянском районе опрокинулась легковушка: водителя госпитализировали
Из Брянска до аэропорта пустили новую маршрутку