В Брянске задержали десять проституток и двух сутенеров
В Брянске полицейские при поддержке СОБРа задержали двух сутенеров и десять проституток. 31-летнего жителя Брянского района и 43-летнего жителя Брянска подозревают в организации незаконного бизнеса.
Мужчин задержали в тот момент, когда они привезли девушек клиентам. Их поймали с поличным во время пересчета полученных денег. На задержанных завели уголовное дело. Санкция по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
- Полицейские выяснили, что около двух лет брянцы предоставляли «живой товар» клиентам, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Те находили объявления в интернете, печатных изданиях или через знакомых.
На девушек составили административные протоколы за занятие проституцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU