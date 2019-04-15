2019-04-15T18:43:31+03:00
Происшествия

В Брянске задержали десять проституток и двух сутенеров

На мужчин завели уголовное дело за организацию незаконного бизнеса
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске полицейские при поддержке СОБРа задержали двух сутенеров и десять проституток. 31-летнего жителя Брянского района и 43-летнего жителя Брянска подозревают в организации незаконного бизнеса.

Мужчин задержали в тот момент, когда они привезли девушек клиентам. Их поймали с поличным во время пересчета полученных денег. На задержанных завели уголовное дело. Санкция по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

- Полицейские выяснили, что около двух лет брянцы предоставляли «живой товар» клиентам, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Те находили объявления в интернете, печатных изданиях или через знакомых.

На девушек составили административные протоколы за занятие проституцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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