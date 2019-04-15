2019-04-15T18:24:37+03:00
Общество

Брянцев пригласили на бесплатные орнитологические экскурсии в заповедник

Они пройдут с 1 по 5 мая
Марина АНТОНОВА
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Фото: Сергей Косенко.Фото: Сергей Косенко.
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Жителей Брянской области пригласили на бесплатные орнитологические экскурсии в заповедник. Они пройдут с 1 по 5 мая на экологической тропе. Начинаться экскурсии будут в восемь часов утра, так как в это время птицы еще активны. И продлятся около полутора-двух часов.

Экскурсии будут проводить научные сотрудники заповедника. Они научат посетителей узнавать птиц в природе по внешнему облику и голосам. В группе может быть не больше десяти человек, поэтому на экскурсии нужно записаться заранее через соцсети, по электронной почте или по телефону, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

Экологическая тропа находится в пойме лесной реки Теребушка. Она прилегает к центральной усадьбе заповедника. На ней можно встретить большинство видов птиц, которые обитают в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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