В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-15T16:22:57+03:00

До этого на постаменте стояла «Овечка», но ее увезли на реставрацию

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В локомотивном депо Брянск-2 установили новый памятник-паровоз серии ЭР. Он прибыл в Брянск с Южно-Уральской железной дороги. Для паровоза подготовили постамент. Сейчас железнодорожники обустраивают территорию возле памятника. Рядом с ним создадут «Аллею славы», посвященную заслуженным работникам предприятия, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

На месте нового памятника раньше стоял паровоз серии «Ов». Но его увезли на реконструкцию. После ремонта «Овечка» будет возить пассажиров в ретро-поездках.

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ИСТОЧНИК KP.RU