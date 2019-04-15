Еще одну экс-сотрудницу департамента строительства Брянской области осудили за мошенничество
15 апреля Советский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице департамента строительства Брянской области. 52-летняя горожанка признана виновной в мошенничестве с "чернобыльским" жильем.
С июля 2016-го по март 2017-го группа из двух сотрудниц отдела преодоления последствий радиационных аварий, начальника отдела и еще одного брянца подделывала документы, которые позволяли получить "чернобыльские" компенсации. Аферисты обманули государство на 14 миллионов рублей.
Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд учел это и приговорил жительницу Брянска к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Она взята под стражу в зале суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU