2019-04-15T16:02:00+03:00
Общество

Еще одну экс-сотрудницу департамента строительства Брянской области осудили за мошенничество

Она отправится в колонию на четыре года
Мария Дедкова
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

15 апреля Советский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице департамента строительства Брянской области. 52-летняя горожанка признана виновной в мошенничестве с "чернобыльским" жильем.

С июля 2016-го по март 2017-го группа из двух сотрудниц отдела преодоления последствий радиационных аварий, начальника отдела и еще одного брянца подделывала документы, которые позволяли получить "чернобыльские" компенсации. Аферисты обманули государство на 14 миллионов рублей.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд учел это и приговорил жительницу Брянска к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Она взята под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске с 17 апреля начнут принимать документы для получения путевок в летние лагеря
В Брянске задержали десять проституток и двух сутенеров
Брянцев пригласили на бесплатные орнитологические экскурсии в заповедник
В Брянске в локомотивном депо установили новый памятник-паровоз
В Супоневе в буфете на улице Ленина произошло убийство
Брянский спортсмен Егор Климонов стал «серебряным» призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике
В Брянске возле детсадов «Солнышко» и «Родничок» пройдут сплошные проверки водителей
Крупным брянским гостиницам присвоят «звезды»
В Брянске на ремонт канализационных коллекторов потратят 236 миллионов рублей
Нам сверху видно все, ты так и знай!
В брянском городе Фокино прошел митинг против сжигания мусора в печах цементного завода
В Брянске износ троллейбусов составил 98 процентов
Хотим жить как в Европе, а получатся, как в … Брянске
В России началось серийное производство ракетного комплекса на базе брянских шасси
В Брянской области выросла цена на минимальный набор продуктов
На трассе в Клетнянском районе опрокинулась легковушка: водителя госпитализировали
Из Брянска до аэропорта пустили новую маршрутку