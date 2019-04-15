В Супоневе в буфете на улице Ленина произошло убийство

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-15T15:44:00+03:00

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65-летнего жителя села Супонево подозревают в убийстве. По версии следствия, пожилой мужчина зарезал в буфете своего знакомого.

Все случилось вечером 13 апреля. Пьяный брянец сидел в заведении на улице Ленина. Там он поссорился с 30-летним местным жителем и ударил его ножом в грудь. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. То, что пенсионер был пьяным, можно расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU