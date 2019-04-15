Брянский спортсмен Егор Климонов стал «серебряным» призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-15T15:23:51+03:00

Он выступал в весовой категории до 96 килограммов

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Егор Климонов, выступающий за Брянску область, занял второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Соревнования завершились на днях в Батуми.

Уроженец Нижнего Тагила выступал в весовой категории до 96 килограммов. В рывке атлет показал четвертый результат - 168 килограммов, в толчке - стал вторым, подняв все 210 килограммов. Итог Егора Климонова - 378 килограммов и серебряная медаль, сообщают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU