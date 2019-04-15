В Брянске на ремонт канализационных коллекторов потратят 236 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-15T13:53:16+03:00

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В Брянске на ремонт канализационных коллекторов в этом году потратят 236,2 миллиона рублей. Деньги выделяют из областного и городского бюджетов. В прошлом году эта сумма была больше - 446 миллионов рублей.

Работы пройдут на трех самотечных коллекторах. Продолжат ремонт коллектора у Самолета, в который в 2012 году провалился полуторагодовалый малыш. Осталось реконструировать 774 метра сетей. Они проходят под садовыми обществами.

В Бежице заменят трубы на участке от улицы Почтовой и от улицы Дружбы до насосной станции, сообщают в пресс-службе горсовета. И еще один коллектор, который срочно понадобилось отремонтировать, находится на Набережной. Работы пройдут от жилых домов на улице Набережной через Славянскую площадь до улицы Горького. Ремонт решили начать после того, как случился провал у дома №1 «Е» на улице Набережной.

На 2020 и 2021 годы запланировали реконструкцию 15 объектов канализационных сетей. В планах отремонтировать шесть дюкеров под реками Десна и Снежеть, семь переходов под железными дорогами, напорный коллектор и главную канализационную насосную станцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU