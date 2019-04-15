Нам сверху видно все, ты так и знай!

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-15T13:31:02+03:00

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Предприниматели Брянска вывозят мусор за счет жителей города. Региональный оператор приобрел дрон, чтобы следить за нарушителями с высоты птичьего полета.

Некоторые предприниматели за средства брянцев используют площадки для накопления ТКО и КГО в своих целях. Жители многоквартирных домов и частного сектора жалуются на переполненные контейнеры. Перевозчики - на вынужденные дополнительные рейсы, которые их заставляет совершать региональный оператор, получив, в свою очередь, тревожный сигнал от горожан.

Только на минувшей неделе сотрудники службы безопасности регионального оператора во время объезда контейнерных площадок сняли девять видео, на которых зафиксировано, как из подъехавших газелей предприниматели выгружают картонную упаковку и прочий мусор в контейнеры и бункеры жилого сектора.Выяснилось, что все эти юридические лица и индивидуальные предприниматели не имеют заключенных договоров на вывоз ТКО с региональным оператором, а значит, по факту, паразитируют на местных жителях, которые платят за пользование площадкой для накопления мусора. При этом, некоторые из нарушителей, не стесняясь, вывозят свой мусор среди белого дня и выбрасывают его даже не в бункер или контейнер, а рядом с ним.

Представители регионального оператора и его подрядных организаций продолжают фиксировать нарушения на видео. А начиная с этой недели, городские контейнерные площадки будет патрулировать еще и дрон.

Если вы видите, что кто-то выгружает из машины крупногабаритный мусор на площадку, принадлежащую вашему дому, или выбрасывает мусор в овраг или на обочину, не оставайтесь равнодушным, снимите это на свой мобильный телефон и вышлите, указав место происшествия, на адрес электронной почты: info@chplanet.ruс пометкой «нарушения».

Сейчас региональный оператор вместе с городской и районными администрациями, готовит материалы на выявленных нарушителей для передачи в правоохранительные органы.

Напоминаем, незаконная свалка мусора карается штрафом до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, и до 200 тысяч для юридических лиц. В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается вопрос об ужесточении наказания. Предполагается, что штрафы возрастут до 800 тысяч рублей для юридических лиц, до 100 тысяч и приостановка деятельности до 90 суток для ИП. В случае их принятия, они вступят в силу в июне 2019 года.

Подать заявку на заключение договора, ознакомиться с деятельностью регоператора и нормативными правовыми актами можно на официальном сайте ОАО «Чистая планета»: https://www.chplanet.ru

Задать вопрос и сообщить о несанкционированной свалке или о других нарушениях в сфере обращения с ТКО можно, позвонив в coll-центр по телефону: 8(4832)606-444.

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ИСТОЧНИК KP.RU