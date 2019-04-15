В брянском городе Фокино прошел митинг против сжигания мусора в печах цементного завода

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-15T13:27:40+03:00

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В брянском городе Фокино в субботу, 13 апреля, прошел митинг против сжигания мусора в печах цементного завода. Люди собрались на площади Ленина в одиннадцать часов утра. Местные жители напуганы, они опасаются на свое здоровье и жалуются на нарушение прав. 24 апреля фокинские активисты собрались на личный прием к губернатору. Но предварительно им сообщили, что завод решил отказаться от сжигания альтернативного топлива, которое состоит из мусора.

В печах цементного завода планировали сжигать так называемое РДФ-топливо. Производить его собирались из мусора, который нельзя отправить на переработку. Частично альтернативное топливо могло бы заменить природный газ, который используют на предприятии. РДФ-топливо дешевле природного газа. И выбросы в атмосферу от него должны быть даже меньше, чем от газа. На модернизацию печей завод должен потратить около 300 миллионов рублей. Эти деньги пошли бы на установку новых фильтров.

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ИСТОЧНИК KP.RU