2019-04-15T12:51:09+03:00
Общество

В Брянске износ троллейбусов составил 98 процентов

В ближайшее время покупать новые машины не планируют
Марина АНТОНОВА
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Через два года износ составит уже 100 процентов.Через два года износ составит уже 100 процентов.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске износ троллейбусов составил 98 процентов. Об этом «Брянским известиям» рассказали в Брянском троллейбусном управлении. Но в ближайшее время власти не планируют покупать новые машины. К 2021 году износ машин составит 100 процентов.

При этом предприятие собирается развивать маршруты, на которых ходят только троллейбусы. Это, например, Володарский район и железнодорожный вокзал. Троллейбусы №1 и №4 ходят там с интервалом 4 минуты. Управление также будет развивать маршруты №2, №12, №9, №11. В отделе по транспорту Брянской горадминистрации разрабатывают маршруты, где у троллейбусов будет минимум конкурентов, сообщают в пресс-службе горсовета.

Троллейбусное управление сейчас обслуживает 12 маршрутов. На линии выходят около 90 машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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