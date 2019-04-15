Хотим жить как в Европе, а получатся, как в … Брянске

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-15T12:12:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на площадке в одном из дворов по улице Пушкина в Володарском районе. Об этом сообщила служба безопасности регионального оператора по обращению с ТКО.

Сегодня многие ставят в пример европейскую культуру обращения с мусором: улицы чистые, площадки ухоженные, контейнеры аккуратные. Мы все говорим о том, что тоже хотели бы жить в чистом и красивом городе. Но находятся те, которые, может, и хотят, но не могут.

В Брянске в рамках реализации мусорной реформы две недели назад начали устанавливать сетчатые контейнеры для раздельного сбора картона и пластика. Региональный оператор по-прежнему будет следить за происходящим на контейнерных площадках, выявлять нарушителей и передавать информацию для составления протокола и привлечения к ответственности в правоохранительные органы.

К концу апреля в Брянске на специализированных контейнерных площадках будут установлены 250 сетчатых ящиков для раздельного сбора отходов, которые изготавливают осужденные второй брянской колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU