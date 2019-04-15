В Брянской области выросла цена на минимальный набор продуктов
С начала года он подорожал на 5,6 процента
В статистике учитывают условные объемы потребления продуктов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области выросла цена на минимальный набор продуктов. Данные за март опубликовал Брянскстат. Стоимость условного набора продовольственных товаров на месяц составила 3879,11 рубля. С начала года он подорожал на 5,6 процента.
Дороже всего продукты стоят в Брянске - 3936,03 рубля. Дешевле всего минимальный набор обойдется в Навле - 3776,55 рубля. Там он и подорожал меньше всего – на 2,8 процента с декабря прошлого года.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU