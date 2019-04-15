Из Брянска до аэропорта пустили новую маршрутку
Расписание пока уточняют
Первый рейс отправляется в 7.50. Фото: vk.com, Международный аэропорт Брянск
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15 апреля начал работу новый маршрут № 100. Он будет курсировать между Брянском и аэропортом, который расположен у села Октябрьское.
Расписание и стоимость проезда пока уточняют, сообщают в официальной группе брянского аэропорта в соцсетях.
Маршрутка №100 будет отправляться от аэропорта на телецентр, затем на автовокзал, вокзал Брянск-I, бежицкую автостанцию, к памятнику летчикам, затем в поселок Мичуринский и снова прибудет к аэропорту.
Первый рейс отправляется в 7.50.
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ИСТОЧНИК KP.RU