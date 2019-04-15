С начала весны от укусов клещей пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-15T10:33:18+03:00

Началась обработка от кровососов парков и скверов. Коммунальщики уже обработали 20,4 гектаров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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С начала весны к 12 апреля клещи покусали 15 брянцев. Трое из них оказались детьми, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области.

Четыре человека подхватили болезнь Лайма. К счастью, случаев заболевания другими опасными болезнями, предающихся с укусом клещей, не зарегистрировали.

40 человек уже получили прививки от вирусного энцефалита. Все они будут выезжать в регионы, где подобная болезнь существует.

Началась обработка от кровососов парков и скверов. Коммунальщики уже обработали 20,4 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU