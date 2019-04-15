В Брянске от чиновников потребовали убрать свалку у стадиона «Камвольщик»
Горы мусора заметили сначала местные жители
Оказалось, что у стадиона валялись отработанные автомобильные шины, стекло, полиэтиленовая тара, мебель и другой мусор.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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От брянских чиновников потребовали убрать свалку у стадиона «Камвольщик».
Проверку в этом месте провели природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области.
Оказалось, что у стадиона валялись отработанные автомобильные шины, стекло, полиэтиленовая тара, мебель и другой мусор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Природоохранный прокурор потребовал устранить нарушения, внеся представление главе администрации Бежицкого района.
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ИСТОЧНИК KP.RU