В Брянске от чиновников потребовали убрать свалку у стадиона «Камвольщик»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-15T10:16:22+03:00

Оказалось, что у стадиона валялись отработанные автомобильные шины, стекло, полиэтиленовая тара, мебель и другой мусор. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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От брянских чиновников потребовали убрать свалку у стадиона «Камвольщик».

Проверку в этом месте провели природоохранная прокуратура совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области.

Оказалось, что у стадиона валялись отработанные автомобильные шины, стекло, полиэтиленовая тара, мебель и другой мусор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Природоохранный прокурор потребовал устранить нарушения, внеся представление главе администрации Бежицкого района.

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ИСТОЧНИК KP.RU