Подробности ДТП у брянского завода «Сельмаш»: пострадал 28-летний пассажир легковушки
В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло у завода «Сельмаш». Все случилось около 8.30 в воскресенье,14 апреля, на проспекте Московском.
По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Шкоды Октавия" врезался в остановившейся перед светофором автобус "Ютонг". Оказалось, водитель легковушки был пьяным и сел за руль без прав, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП травмы получили нарушитель и его пассажир. Автомобилист от медицинской помощи отказался. 28-летнему пассажиру легковушки с ушибами груди, лица и головы оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, травм не получили.
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ИСТОЧНИК KP.RU