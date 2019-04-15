2019-04-15T10:02:13+03:00
Происшествия

Подробности ДТП у брянского завода «Сельмаш»: пострадал 28-летний пассажир легковушки

У мужчины - ушибы груди, головы и лица
Мария Дедкова
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Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, травм не получили. Фото: УГИБДД по Брянской областиВодитель и пассажиры автобуса, к счастью, травм не получили. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло у завода «Сельмаш». Все случилось около 8.30 в воскресенье,14 апреля, на проспекте Московском.

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Шкоды Октавия" врезался в остановившейся перед светофором автобус "Ютонг". Оказалось, водитель легковушки был пьяным и сел за руль без прав, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП травмы получили нарушитель и его пассажир. Автомобилист от медицинской помощи отказался. 28-летнему пассажиру легковушки с ушибами груди, лица и головы оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, травм не получили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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