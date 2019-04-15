У жителей домов в Бежице в документах при смене управляющих компаний нашли подделку подписей
После проверки документов в двух домах в Бежице завели уголовные дела. Сотрудники прокуратуры обнаружили подделку подписей в бумагах о смене управляющих компаний для жильцов домов № 8 в микрорайоне Автозаводец и № 35 в микрорайоне Московский.
- В соответствии с Жилищным кодексом решение общего собрания собственников жилья, оформленное протоколом, является официальным документом, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Подделка официального документа является уголовно наказуемыми деянием.
Прокурор передал результаты проверки в отдел полиции. Там по факту происшествия завели уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU