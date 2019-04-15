У жителей домов в Бежице в документах при смене управляющих компаний нашли подделку подписей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-15T09:50:34+03:00

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После проверки документов в двух домах в Бежице завели уголовные дела. Сотрудники прокуратуры обнаружили подделку подписей в бумагах о смене управляющих компаний для жильцов домов № 8 в микрорайоне Автозаводец и № 35 в микрорайоне Московский.

- В соответствии с Жилищным кодексом решение общего собрания собственников жилья, оформленное протоколом, является официальным документом, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Подделка официального документа является уголовно наказуемыми деянием.

Прокурор передал результаты проверки в отдел полиции. Там по факту происшествия завели уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU