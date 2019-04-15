В Брянске на улице Авиационной провалился асфальт

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-15T09:26:23+03:00

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В Брянске на улице Авиационной заметили провал. Яму в асфальте горожане сняли на видео.

Местные жители опасаются, что провал может стать причиной травм людей в темное время суток. Брянцы просят обратить внимание на проблему и устранить ее.

Напомним, в последний раз очередной провал заметили неподалеку, на улице Брянского Фронта. Тогда в ямку чуть не угодил ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU