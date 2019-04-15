2019-04-15T09:26:23+03:00
Общество

В Брянске на улице Авиационной провалился асфальт

Горожане опасаются травм
Мария Дедкова
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Скриншот видео youtube.com, БрянскTodayСкриншот видео youtube.com, БрянскToday
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В Брянске на улице Авиационной заметили провал. Яму в асфальте горожане сняли на видео.

Местные жители опасаются, что провал может стать причиной травм людей в темное время суток. Брянцы просят обратить внимание на проблему и устранить ее.

Напомним, в последний раз очередной провал заметили неподалеку, на улице Брянского Фронта. Тогда в ямку чуть не угодил ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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