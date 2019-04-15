В Брасовском районе сгорел частный дом: пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-15T09:11:55+03:00

За 35 минут пламя удалось потушить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

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В брасовском поселке Локоть произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Заводская поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.43 14 апреля.

- К месту вызова выехали расчеты пожарно-спасательной части №41 в составе трех автоцистерн, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что горит крыша частного жилого дома и одной квартиры по всей площади.

За 35 минут пламя удалось потушить. Однако трагедии избежать не удалось, в огне пострадал человек.

Что стало причиной возгорания, теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU