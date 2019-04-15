Жителей деревни в Навлинском районе оставили без медицинской помощи

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-15T09:03:33+03:00

ФАП закрыли после пожара больше года назад

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Деревня Приволья, что в Навлинском районе, осталась без единственного ФАПа. Это выяснилось после проверки, которую провели прокуратура, полиция и Роспотребнадзор. Помимо отсутствия медицинской помощи в деревне, представители надзорных ведомств обнаружили нарушения при вывозе мусора и разбитые дороги.

- До февраля прошло года в деревне функционировал Привольевский фельдшерско-акушерский пункт, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После пожара 9 февраля его работа была приостановлена. Несмотря на то, что в пункте полностью заменена кровля, ремонт внутри помещения до сих пор не завершен.

Главному врачу навлинской районной больницы внесли представление, потребовав устранить нарушения. Свои недочеты должны уладить и глава администрации Чичковского сельского поселения, а также генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Так, прокурорская проверка показала, что имеющиеся в деревне водопроводные сети не имеют собственника. В деревне не обозначены места для сбора отходов, а вывоз мусора производится всего один раз в неделю.

А дороги на улицах Центральная, Полевая, Вокзальная имеют ямы и выбоины.

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ИСТОЧНИК KP.RU