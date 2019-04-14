В понедельник брянцев ждет мокрый снег

14 Апр 19:02 2019-04-14T19:02:02+03:00

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В понедельник, 15 апреля, в Брянской области будет дождливо. А ночью даже возможен мокрый снег, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области,

Направление ветра - северо-восточное, скорость 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем – от 5 до 10 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU