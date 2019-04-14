В понедельник брянцев ждет мокрый снег
Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла
Брянцы уже заждались весеннего солнышка....Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 15 апреля, в Брянской области будет дождливо. А ночью даже возможен мокрый снег, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области,
Направление ветра - северо-восточное, скорость 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем – от 5 до 10 тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU