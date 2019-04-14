Возле железной дороги под Выгоничами нашли военные гильзы от снарядов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-14T18:15:15+03:00

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Возле станции Красный Рог в Выгоничском районе нашли четыре гильзы из-под снарядов времен Великой Отечественной войны. Предметы с историей нашли еще в начале апреля, сообщает Брянский ЛО МВД России на транспорте.

Находки обнаружили рядом с железнодорожными путями в насыпи. Выехавшие на место оперативники установили, что гильзы опасности не представляли. Все гильзы утилизировали сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU