2019-04-14T17:44:14+03:00
Происшествия

В Брянске на «Сельмаше» легковушка врезалась в детский автобус

Официальной информации о ДТП еще не поступало
Ольга УМАРОВА
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Фото: группа "ЧП и ДТП Брянск"Фото: группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В Фокинском районе Брянска столкнулись легковушка и автобус с детьми. О ДТП стало известной от очевидцев, которые опубликовали снимки в сосцестях.

По словам свидетелей, авария произошла на проспекте Московском возле «Сельмаша». Автобус остановился перед светофором, и в него со всей скорости влетела «Шкода».

Фото: группа "ЧП и ДТП Брянск"

Фото: группа "ЧП и ДТП Брянск"

Автор публикации пишет, что детей везли на экскурсию. Также, со слов очевидцев, в салоне находилось около 20 детей, никто не пострадал.

Официальных сведений об аварии еще нет. На место выезжали автоинспекторы и медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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