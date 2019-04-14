В Брянске на «Сельмаше» легковушка врезалась в детский автобус
В Фокинском районе Брянска столкнулись легковушка и автобус с детьми. О ДТП стало известной от очевидцев, которые опубликовали снимки в сосцестях.
По словам свидетелей, авария произошла на проспекте Московском возле «Сельмаша». Автобус остановился перед светофором, и в него со всей скорости влетела «Шкода».
Фото: группа "ЧП и ДТП Брянск"
Автор публикации пишет, что детей везли на экскурсию. Также, со слов очевидцев, в салоне находилось около 20 детей, никто не пострадал.
Официальных сведений об аварии еще нет. На место выезжали автоинспекторы и медики.
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ИСТОЧНИК KP.RU