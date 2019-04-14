В Брянской области продолжают гореть бани
Утром, 14 апреля, в Брянской области загорелись сразу две бани. Около шести утра поступило сообщение о пожаре в деревне Берновичи Стародубского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Приехавшие спасатели обнаружили, что горит дачный дом и баня. С огнем справились с помощью двух ручных пожарных стволов. К счастью, никто не пострадал.
Примерно в это же время начался пожар в навлинском поселке Синезерки.
- Загорелась крыша бани, - рассказали в МЧС. - На тушении работали два ручных пожарных ствола.
Пострадавших также не было. Что стало причиной пожаров, выясняют эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU