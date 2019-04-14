В Брянской области продолжают гореть бани

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-14T11:29:44+03:00

Спасатели потушили пожары в Стародубском и Навлинском районах

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Утром, 14 апреля, в Брянской области загорелись сразу две бани. Около шести утра поступило сообщение о пожаре в деревне Берновичи Стародубского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Приехавшие спасатели обнаружили, что горит дачный дом и баня. С огнем справились с помощью двух ручных пожарных стволов. К счастью, никто не пострадал.

Примерно в это же время начался пожар в навлинском поселке Синезерки.

- Загорелась крыша бани, - рассказали в МЧС. - На тушении работали два ручных пожарных ствола.

Пострадавших также не было. Что стало причиной пожаров, выясняют эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU