В Брянске на Литейной водитель «Шевроле» сбил пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-14T10:32:29+03:00

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В Брянске под колеса иномарки угодил мужчина. Как сообщает УМВД УГИБДД России по Брянской области, ДТП произошло около половины четвертого утра на улице Литейной в Бежицком районе.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Шевроле» ехал по крайней левой полосе в сторону улицы Дружбы. Иномарки наехала на 26-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Молодой человек был пьян.

- С диагнозом «ушиб правой почки» пешехода госпитализировали, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU