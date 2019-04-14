Вместе с брянцами свою грамотность проверила депутат госдумы Валентина Миронова

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-14T10:01:59+03:00

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Депутат Государственной думы Российской Федерации от Брянской области Валентина Миронова приняла участие в «Тотальном диктанте-2019». Акция проходила в субботу, 13 апреля, в филиале РАНХиГС.

Как сообщает издание «Брянский рабочий», Валентина Миронова отметила, что «Тотальный диктант» - это потрясающая образовательная акция, которая привлекает тысячи людей, и прекрасная возможность проверить свою грамотность.

- Как учитель русского языка могу точно сказать, что грамотность дается не навсегда, нужно много читать, совершенствовать свою и письменную и устную речь, как сейчас говорят, «прокачать», - рассказала Валентина Миронова. - А если и будут ошибки (никто не застрахован и от них) - это стимул для работы над собой, над своими знаниями.

Напомним, в этом году «Тотальный диктант» писали в Брянском филиале РАНХиГС и в воспитательной колонии на улице Советской. По словам организаторов, проверить свою грамотность пришел 281 человек. Из них 254 человек писали в РАНХиГС, еще 27 – в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU