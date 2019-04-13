В Брянском районе выкопали авиабомбу, артиллерийские снаряды и мины
Все взрывоопасные предметы обезвредили
На место выехала группа спасателей Брянского пожарно-спасательного центра.
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В Брянском районе возле села Домашово нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
На место выехала группа спасателей Брянского пожарно-спасательного центра. Они благополучно изъяли и обезвредили авиабомбу, артиллерийские снаряды и минометные мины.
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ИСТОЧНИК KP.RU