В Брянском районе выкопали авиабомбу, артиллерийские снаряды и мины

13 Апр 23:38 2019-04-13T23:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе возле села Домашово нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехала группа спасателей Брянского пожарно-спасательного центра. Они благополучно изъяли и обезвредили авиабомбу, артиллерийские снаряды и минометные мины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU