Тотальный диктант-2019 в Брянске написал 281 человек
В субботу, 13 апреля, в Брянске прошел «Тотальный диктант-2019». Областной центр участвовал в Международной акции уже в девятый раз.
В этом году «Тотальный диктант» писали в Брянском филиале РАНХиГС и в воспитательной колонии на улице Советской. По словам организаторов, проверить свою грамотность пришел 281 человек. Из них 254 человек писали в РАНХиГС, еще 27 – в колонии.
- Всего у нас зарегистрировано 302 бланка, - рассказала корреспонденту «КП» координатор проекта Елена Сорокина. – Но, видимо, не все решились сдать свои работы. Все прошло хорошо. В прошлом году в акции поучаствовали около 300 брянцев.
Напомним, автор текста нынешнего «Тотального диктанта» - писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Специально для проекта он создал четыре текста. Это детективные истории, написанные по мотивам произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого.
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ИСТОЧНИК KP.RU