Тотальный диктант-2019 в Брянске написал 281 человек

13 Апр 18:11 2019-04-13T23:16:25+03:00

Областной центр участвовал в Международной акции уже в девятый раз. Фото: Марина АНТОНОВА

Еще 31 участник не решился сдать свою работу

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В субботу, 13 апреля, в Брянске прошел «Тотальный диктант-2019». Областной центр участвовал в Международной акции уже в девятый раз.

В этом году «Тотальный диктант» писали в Брянском филиале РАНХиГС и в воспитательной колонии на улице Советской. По словам организаторов, проверить свою грамотность пришел 281 человек. Из них 254 человек писали в РАНХиГС, еще 27 – в колонии.

- Всего у нас зарегистрировано 302 бланка, - рассказала корреспонденту «КП» координатор проекта Елена Сорокина. – Но, видимо, не все решились сдать свои работы. Все прошло хорошо. В прошлом году в акции поучаствовали около 300 брянцев.

Напомним, автор текста нынешнего «Тотального диктанта» - писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Специально для проекта он создал четыре текста. Это детективные истории, написанные по мотивам произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Максима Горького и Льва Толстого.

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ИСТОЧНИК KP.RU