В воскресенье на Брянщине будет идти дождь

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-13T16:52:47+03:00

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Похоже, зонты пока убирать рановато. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области, в воскресенье, 14 апреля, ночью и днем пройдет небольшой дождь.

Ветер возьмет северо-восточное направление, скорость - 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 0 до плюс 5 градусов, возможны заморозки до минус 3. Днем – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU