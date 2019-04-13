2019-04-13T16:30:14+03:00
Общество

Медсестра из Брянска отметила день рождения на «Поле чудес»

Наша землячка подарила Леониду Якубовичу бокалы
Ольга УМАРОВА
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Фрагмент выпуска телешоу "Поле чудес" от 12.04.2019.Фрагмент выпуска телешоу "Поле чудес" от 12.04.2019.
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Жительница Брянска Лидия Самарова побывала на легендарном телешоу «Поле чудес». Выпуск с ее участием показали в День космонавтики, 12 апреля.

Лидия Самарова – медсестра. Она подарила телеведущему Леониду Якубовичу бокалы из хрусталя и конфеты. И призналась, что в день съемок отмечает свой день рождения.

- Я самая счастливая, Леонид Аркадьевич, потому что в свой день рождения я нахожусь с вами на «Поле чудес», - сказала Лидия.

В ответ на это шоумен попросил «подарок в студию!». Кроме того, сын Лидии выступил с цирковым жонглерским номером, чем привел в восторг и зрителей, и Леонида Якубовича.

А вот пройти в финал брянская участница не смога. Все вопросы были посвящены космической теме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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