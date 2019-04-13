Жители Брянска пожаловались на «газонных» автохамов

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-13T13:46:20+03:00

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В Брянске газон возле дома по улице Фокина «оккупировали» водители. Снимки автохамов опубликовали в соцсетях. Фото были сделаны в разные дни, на них фигурируют как машины брянцев, так и автомобиль с московскими номерами.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни пишут о том, что во дворах Брянска не хватает парковочных мест, поэтому водителям приходится либо ставить машину как попало, либо отгонять ее далеко от дома. Другие автовладельцы пишут, что подобным «оккупантам» банально лень искать место для парковки.

Напомним, недавно в Брянске оштрафовали автохама, который припарковал машину на тротуаре. О нарушителе сообщила горожанка, которая не смогла проехать по улице с детской коляской.

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ИСТОЧНИК KP.RU