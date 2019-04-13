В Брянске возле больницы №1 гулял полуголый пациент
Он самовольно покинул медучреждение
vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В субботу, 13 апреля, в Бежицком районе Брянска возле горбольницы №1 заметили полуголого мужчину. Информация и фото появились в соцсетях.
По словам автора снимков, пациент сбежал из медицинского учреждения. В комментариях отозвалась знакомая пациента.
Женщина заявила, что медперсонал и охрана в больнице плохо работают, иначе бы не допустили такого. Выяснилось также, что у сбежавшего пациента заболевание, при котором он не может себя контролировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU